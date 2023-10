Ant-Man and the Wasp | Quantumania | Marvel scioccata dal flop | Credevamo sarebbe stato un successo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un nuovo libro rivela cheè rimasta molto scossa daldi Ant-Man and thepoiché tutti credevano cheun. Joanna Robinson, coautrice di "MCU: The Reign ofStudios", ha recentemente parlato di Ant-Man and Thee del fatto che gli studi cinematografici, prima dell'uscita nelle sale della pellicola, considerassero il progetto unassicurato. Critica e pubblico non potrebbero essere più d'accordo sul fatto che il terzo film della saga di Ant-Man aveva molti problemi: mancava sicuramente gran parte del fascino dei primi due film, i protagonisti Scott Lang e Hope van Dyne non hanno avuto screentime ...

and The Wasp: Quantumania ( recensione ) avrebbe dovuto dare il via alla Fase 5 in grande stile, introducendo Kang il Conquistatore e rivelando finalmente i segreti del Regno Quantico .

