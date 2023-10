Anestesia generale | cosa succede nelle fasi in cui non si è coscienti

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si comincia con il classico “conti fino a dieci”. Quando inizia il “viaggio” dell’alla persona viene proposto un conteggio che in molti casi nemmeno arriva al traguardo. Perché bastano pochi secondi. Sotto l’influsso degli anestetici, il sonno si impadronisce dell’organismo e ci si trova isolati dal mondo esterno. Così si possono effettuare gli interventi chirurgici, con lo specialista che trova il tessuto su cui agire rilassato. Detto che per ogni intervento l’anestesista studia con il paziente l’ottimale approccio, per poi portarlo avanti, non dimentichiamo che il “viaggio” nell’ricalca spesso una via ben tracciata, fatta di diverse componenti che si mescolano tra loro. Occorre l’ipnosi, cui fa seguito l’analgesia per evitare il dolore. Ed infine occorre avere i muscoli ben ...