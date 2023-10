Andrea Pinna | «Il bipolarismo mi ha rubato un bel pezzo di vita Ho tentato il suicidio 22 volte»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Per la prima volta ne Il mio lato B (polare), ora in libreria, il creator racconta la malattia, il periodo più difficile, la risalita grazie ai farmaci e alla terapia. «La mia è una storia di autodistruzione, ma voglio dire che si può stare meglio. Quando ero depresso e in down, la morte mi sembrava l’unica liberazione possibile. E visto che non riuscivo a uccidermi, a un certo punto ho cercato anche un sicario che potesse ammazzarmi»