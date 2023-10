Andrea Mastrovito | “Paura | limiti ed errore sono i tre granellini che non devono mancare agli artisti”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è un artista multimediale italiano (nato nel 1978 a Bergamo) ora residente a New York. Ha conseguito il MFA nel 2001 presso l’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo. Ha vinto il Premio New York, assegnato dal Ministero degli Affari Esteri nel 2007, e il Premio Moroso nel 2012. Ha installato mostre personali in gallerie private a Milano, Firenze, Parigi, Ginevra, Bruxelles, New York e in musei e centri per il contemporaneo. arte a Milano, Bergamo, Fort Lauderdale, Tolosa, Roma, Firenze, Montélimar e Lacoux. Nel 2011,, è stato il primo artista a tenere una mostra personale al Museo del Novecento di Milano. Le sue operestate inoltre incluse in numerose mostre pubbliche in tutta Europa e negli Stati Uniti: MAXXI Museo Nazionale del XXI secolo e Palazzo delle ...