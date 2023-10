Ancelotti | la sorella svela | “Infanzia difficile | eravamo poveri Non avevamo televisore e bagno”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La testata Relevo si è soffermata sull’del tecnico Carloattraverso il ricordo dellaAngela. Nel cuore di Reggiolo, il paese di nascita di Carlo, la storia dell’ex allenatore del Napoli emerge attraverso le parole toccanti di sua, Angela. In un’intervista esclusiva con la testata spagnola Relevo, Angelahato gli anni difficili della loro, sottolineando le sfide che hanno dovuto affrontare nella campagna italiana del dopoguerra. “Ricordo l’atmosfera della nostra casa, una classica dimora di campagna. Non c’erano néné, mala luce., ma non ci mancava mai nulla”, ...

... a pochi chilometri da Parma , nella città natale di Carlo: "sorride quando ... LaAngela ricorda: "L'atmosfera che ricordo è quella della classica casa in campagna. Non c'...

Ancelotti, la sorella: «Eravamo poveri, non avevamo bagno né tv ... IlNapolista

Ancelotti, la sorella: "Eravamo poveri, non avevamo bagno né tv" Virgilio

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori: se non vinci, ti mandano via. Il Napoli ha cambiato allenatore, ha preso Garcia che ha le sue idee e ...Ancelotti ha poi parlato dell'Arabia Saudita: "In Arabia hanno portato giocatori importanti, non solo a fine carriera. Il Mondiali 2034 significa investire ancora e il campionato diventerà molto più ...