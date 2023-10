Amici 23 | Emma Marrone ospite in puntata | la tenera dedica a Maria De Filippi

Mi hanno chiamatodall'Italia per avvertirmi dell'appello di Carlo Verdone che si chiedeva ...- Nitro presenta 'Too late' insieme a Madame Ultimo Aggiornamento 13/10/23 Fotogallery -...

Amici, le pagelle: Emma non vota (voto 5), Zerbi come il napalm (voto 8) Corriere della Sera

"Amici 2023", Emma super-ospite: Holy Francisco ed Ezio a rischio TGCOM

Non è famosa per essere centrata sui Look, ma la sua voce scalda l’anima. L’ennesimo scivolone beauty di Emma ad Amici.Cosa vorresti non far svanire dalla tua memoria Nella terza edizione del Premio letterario “Emma, il ricordo salvato” si sono distinti ben sei studenti del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto ...