Alvaro Prieto trovato deceduto in Spagna a 18 anni | il calciatore era scomparso da qualche giorno

Il mondo del calcio è in lutto per la morte a soli 18 anni diLopez, giocatore del Cordoba Fc, club della Primera Divisiòn, la Serie C spagnola. Ad annunciare la triste notizia del ritrovamento del cadavere la Polizia nazionale spagnola. Il Cordoba ...

Morto Alvaro Prieto: il giovane calciatore scomparso ritrovato in diretta Corriere dello Sport

Spagna, trovato morto Alvaro Prieto: il calciatore 18enne era sparito da giovedì Sky Tg24

Tragico lutto nel mondo del calcio spagnolo. Questa mattina è stato infatti ritrovato il corpo del giovane calciatore Alvaro Prieto, il quale era ...Grave lutto nel mondo del calcio: Alvaro Prieto, diciottenne delle giovanili del Cordoba (club della terza divisione spagnola), ...