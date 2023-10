Alvaro Prieto è morto | il cadavere del 18enne trovato tra due vagoni di un treno

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lutto nel calcio spagnolo. La Policia Nacional ha confermato che il corpo senza vitatra duedi unè quello di, il calciatoredel Cordoba scomparso da giovedì. Come spiega Marca, ilè stato individuato in mattinata da un reporter mentre era in diretta. Il dipartimento di TVE News ha dato ordine di non trasmettere e distribuire le immagini. Ilè stato rinella zona dove ieri sera sono state effettuate le ricerche da parte degli agenti dell’Unità Militare di Emergenza (Ume) con l’ausilio di cani addestrati al tracciamento. “Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Álvaro. Hanno il nostro sostegno ...