All' Ippodromo Snai San Siro celebrata la carriera di Frankie Dettori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Si è chiusa ieri con successo la giornata dedicata a, il fantino più noto e vincente al mondo, che ha scelto di chiudere la suain Italia proprio all'San. Per celebrare questo importante momento nella vita del fantino, l'impianto liberty milanese ha aperto i suoi cancelli per accogliere le famiglie milanesi e gli appassionati ippici per una giornata di sport, di festa, intrattenimento e musica. Tra attività per bambini, dj-set e naturalmente corse ippiche – alle quali ha partecipato lo stesso– la giornata ha registrato quasi 5000 accessi. “Lanfranco “è uno sportivo in grado di suscitare emozioni fortissime, questo perchè non si tratta di un ...