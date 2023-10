Allerta meteo in Campania | dalle ore 18 temporali improvvisi e intensi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile dellaha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge evalido18 di oggi alle 15 di domani su tutta la regione. Potranno verificarsia rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde ...