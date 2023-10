Allarme social e prime immagini | nuovo sciame sismico | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La terra torna a tremare. Un terremoto è stato avvertito intorno alle ore 12.36 nella zona del Napoletano, tra i Campi Flegrei e Pozzuoli, con una potenza di magnitudo 3.6. Nella giornata di ieri erano già state registrate altre due scosse nel pomeriggio, una di magnitudo 1.4 e una di magnitudo 1.9. Dopo quanto accaduto lo scorso 27 settembre, quando la scossa più forte degli ultimi 40 anni ha scosso il terreno, la zona continua a essere particolarmente colpita da fenomeni sismici. "Scossa di terremoto forte alle 12.37 al Rione Toiano", si legge in un post condiviso suinetwork. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra la scossa alle ore 12,37, magnitudo 3.6 a una profondità di due chilometri con, spiega l'Osservatorio Vesuviano, "un ampio risentimento in tutto l'arco flegreo". E proprio in rete iniziano a spuntare le...