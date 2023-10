Allagamenti e disagi a Ostia | Monica Picca | “Manutenzione inesistente | ritardi negli interventi Un fallimento dell’amministrazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023)– “Scene da terzo mondo in un’area che dovrebbe essere tra le più belle della regione. Ie glicausati dal maltempo di oggi sono sintomatici di un’amministrazione bloccata, ferma dallaordinaria che diventa sempre ‘straordinaria’. Parliamo di un municipio abbandonato a se stesso, dove la situazione è ormai inaccettabile.” A parlare è, assessore a Fiumicino ma ostiense di nascita, che esprime preoccupazione e richiede azioni immediate per far fronte alla situazione. “Il presidente del Municipio deve attivarsi immediatamente per mettere in sicurezza le famiglie nelle palazzine senza corrente, coinvolgendo la Protezione Civile. Tutto ciò non è ancora stato fatto ed è un ritardo inaccettabile e pericoloso per il territorio”, continua ...