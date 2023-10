Aliquote Irpef 2024 | le ipotesi di revisione e novità Nadef

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La riforma fiscale con ladelleè stata confermata con l’approvazione della2023 e approvata il 16 ottobre con la Manovra. Il documento, che delinea gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio-2026, anticipa alcune delle misure cardine della prossima legge di bilancio. Tra queste si segnalano, stando al comunicato stampa diffuso a margine del CDM e disponibile su “governo.it”: – Sostegno alle famiglie e alla genitorialità;– Prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego anche con particolare riferimento alla sanità;– Conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;– Rifinanziamento delle politiche ...

Tra le novità c'è anche la nuovaa tre. Per il 2024 gli scaglioni si riducono da quattro a tre, accorpando i primi due scaglioni con un'unica aliquota al 23%. Le nuoveper ...

Pensioni, quando non si pagano le tasse Le tre nuove aliquote Irpef e la tax area: cosa cambia con la riforma ilmessaggero.it

IRPEF 2024, novità anche sulla no tax area con l'accorpamento delle aliquote Informazione Fiscale

Ok alla Manovra 2024 con alcuni pilastri: taglio al cuneo fiscale, revisione Irpef, misure pro-natalità, rinnovo ccnl Pa, carta spesa, taglio canone Rai ...