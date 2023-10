Alimentazione | Mattarella | ' vincere fame imperativo morale con impegno Onu'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La sfida perla piaga della–un, prima ancora che socio-economico- può e deve essere vinta rimettendo al centro l'multilaterale, la capacità delle Nazioni unite di operare una sintesi efficace del capitale umano, tecnologico e finanziario dei singoli Stati impiegandolo laddove è più necessario, creando in tal modo uno sviluppo durevole". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Giornata mondiale dell'organizzata a Roma dalla Fao. "È un-ha assicurato il Capo dello Stato- che la Repubblica italiana sostiene attivamente e che ci ha portato ad organizzare qui a Roma con la Fao, lo scorso luglio, il secondo Vertice sui ...

'Sradicare le cause all'origine della povertà'

Alimentazione: Mattarella, 'accesso ad acqua diritto fondamentale' La Gazzetta del Mezzogiorno

Giornata mondiale dell'alimentazione, Mattarella: 'Delitto usare cibo e acqua come mezzi di guerra' Agenzia ANSA

Roma, 16 ott. (askanews) – “E’ un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla FAo per la Giornat ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La sfida per vincere la piaga della fame –un imperativo morale, prima ancora che socio-economico- può e deve essere vinta rimettendo al centro l’impegno multilaterale, la ...