(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "L'insicurezza alimentare non è solo scarsità di cibo: è anche mancatoall'e la Giornata mondiale dell'di quest'anno è, opportunamente, dedicata proprio a questo aspetto. Oggi la sua scarsità o assenza è sempre più alla radice di povertà e conflitti e richiede di affrontare con determinazione e altrettanto ingegno la gestione sostenibile di un bene essenziale, che è al tempo stesso strumento di pace e moltiplicatore di benessere. L'all', è un, oggi troppo spesso a rischio, anche per effetto del cambiamento climatico che vede la desertificazione di aree sempre più estese del pianeta". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo ...

'Sradicare le cause all'origine della povertà'

Alimentazione: Mattarella, 'accesso ad acqua diritto fondamentale' La Gazzetta del Mezzogiorno

Giornata mondiale dell'alimentazione, Mattarella: 'Delitto usare cibo e acqua come mezzi di guerra' Agenzia ANSA

Roma, 16 ott. (askanews) – “E’ un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla FAo per la Giornat ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La sfida per vincere la piaga della fame –un imperativo morale, prima ancora che socio-economico- può e deve essere vinta rimettendo al centro l’impegno multilaterale, la ...