“Ah | quindi è lui” Amici 23 | chi è Simone Galluzzo | il ballerino che sta conquistando tutti

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Durante le selezioni di questa fresca edizione del talent show di Maria De Filippi Emanuel Lo ha subito puntato gli occhi su di lui. Infattial momento è uno dei suoi allievi più acclamati e sta cercando di farlo crescere ad23. Ma ilnon è nuovo in televisione, dove ha debuttato? Sembra incredibile che questa importantissima occasione non sia stata la prima per, vista la sua giovanissima età. Eppure lo studente della scuola di23 ha già avuto l’opportunità di ballare in diretta televisiva in passato. Una sorpresa quasi per tutto il pubblico che non se lo ricordava.23, la scoperta su: ecco cosa ha fatto prima Il suo nome ha fatto ...