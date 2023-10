Aggredisce a martellate il direttore del Conad | è caccia all’uomo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’episodio di violenza ai danni deldelè avvenuto stamattina poco prima che si recasse al lavoro Prima ha cercato di investirlo, poi è tornato indietro e lo ha preso a. Ildelè stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni, mentre l’aggressore è fuggito e adesso è. É accaduto a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino. Questa mattina ildel, erano le 6.40, stava attraversando la strada per recarsi al lavoro, quando un’auto scura a velocità folle ha tentato di investirlo. L’uomo è riuscito a non farsi travolgere, ma ha fatto un gesto di stizza all’automobilista, che è tornato indietro e l’ha investito. Leggi anche–> Corona ...

È accaduto nella notte tra il 5 e il 6 aprile a Vignole di Arco , in provincia di Trento , dove un uomo di 43 anni avrebbe aggredito ala sua ex compagna e la sorella di lei per poi ...

Figlia afferra un martello e colpisce il padre 54enne sulla testa, attimi di panico LeccePrima

Il padre si rifiuta di darle i soldi e la figlia lo aggredisce a colpi di martello: l'uomo finisce in ospedale Corriere

Choc a Fermignano. Questa mattina, un uomo è stato investito e poi preso a martellate. Al momento è in condizioni gravi all'ospedale di Urbino. Si tratta del titolare ...Ha infierito contro Silvana Aru con un martello. Colpita più volte alla testa e in altre parti del corpo. A trovare la donna riversa in terra in una pozza di sangue il figlio, amico di quello'uomo che ...