AEW | Bryan Danielson e l’infortunio al braccio | “continuerò a lottare su di esso”

(Di lunedì 16 ottobre 2023)in una recente intervista per Sports Nightly ha chiarito alcuni dettagli sulalal quale ha dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico: “Va abbastanza bene. Non penso fermarmi, credo che continuando asu di, e questo sta rallentando la guarigione al 100%”. Poi ha aggiunto: “Noi lottatori più anziani diciamo spche non ci aspettavamo mai di tornare al 100% dopo un infortunio. Quindi credo che sia un po’ il mio caso. Ilè completamente funzionale. Posso fare trazioni e posso fare tutto.” Sulla possibilità di una ricaduta ha poi risposto: “Non succederà nulla all’osso perché gli hanno inserito una barra con nove viti. La parte pericolosa, ha detto il dottore, è in realtà che, ...

Bryan Danielson broke his arm at Forbidden Door and now the AEW star doubts his surgically repaired arm will ever be back to 100%.Bryan Danielson was sad to see William Regal part ways with AEW but he was grateful for the time he spent with his mentor.