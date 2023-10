(Di lunedì 16 ottobre 2023), l'Associazione degli editori indipendenti, esprime il proprio sconcerto e tutta la propria contrarietà per ladella cerimonia di premiazione dellaAdania ...

E tanto più stridente appare l'affermazione di voler dare più spazio e visibilità alle "voci ebraiche e israeliane"."La Buchmnesse - sostiene Andrea Palombi, presidente di- pur come fiera di ...

ADEI contro cancellazione premio scrittrice palestinese a Buchmesse Agenzia askanews

L'ira degli dei. Contro l'Olimpia serve perfezione il Resto del Carlino

Roma, 16 ott. (askanews) - Adei, l'Associazione degli editori indipendenti, esprime il proprio sconcerto e tutta la propria contrarietà per ...Adei, l'Associazione degli editori indipendenti, esprime in una nota ''il proprio sconcerto e tutta la propria contrarietà per la cancellazione della cerimonia di premiazione di Adania Shibli decisa ...