Addio pista di bob a Milano-Cortina 2026 | Roda durissimo | “Così si affossa il movimento”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Delusione e tristezza. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Flavio, presidente della FISI, che oggi ha dovuto prendere atto di un qualcosa che già si era compreso da tempo: nelle Olimpiadi Invernali diladi bob, slittino e skeleton prevista anon ci sarà, ma si dovrà andare su una delle piste già esistenti in territorio estero. E’ stato questo il messaggio del presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel corso della 141ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, a Mumbai (India). Una notizia che non ha lasciato indifferenti e la reazione appunto da parte del n.1 della Federazione Italiana Sport Invernali c’è stata puntualmente. Come riportato dal comunicato ufficiale,ha mostrato forte contrarietà rispetto ...