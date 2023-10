Addio al nubilato 2 | recensione della commedia con Liskova | Chiatti | Francini e Ichikawa

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ladial2 – L’isola che non c’è: Francesco Apolloni dirige il sequel con Antonia, Laura, Chiarae JunLuna di miele… tra amiche Quando Eleonora (Antonia) viene scaricata all’altare dal Tigre (Fabrizio Nardi), la sua luna di miele si trasforma in un viaggiosperanza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l’ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche Vanessa (Chiara), Linda (Laura) e Akiko (Jun). Il loro sarà un indimenticabile viaggio on the road, che, in un vortice di ...