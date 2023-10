Il mondo del cinema e della tv diceSomers. L'attrice, che da oltre 20 anni lottava contro un tumore al seno, è morta la mattina del 15 ottobre a 76 anni. Nata il 16 ottobre 1946 a San Bruno, in California, è diventata ...

Addio a Suzanne Somers, l'indimenticabile interprete di "Tre cuori in ... ilGiornale.it

Addio a Suzanne Somers, star di "Tre cuori in affitto" TGCOM

Nata il 16 ottobre 1946, l’artista è scomparsa alla vigilia del suo 77esimo compleanno: da oltre 20 anni lottava contro un tumore al seno. Ottiene i primi ruoli in "Bullitt" di Steve McQueen e "Americ ...L’attrice era malata di cancro al seno e in Italia era conosciuta principalmente per il ruolo di Chrissy in "Tre cuori in affitto" e per quello di Carol in "Una bionda per papà" con Patrick Duffy. Nel ...