Addio a Piper Laurie, star di Hustler e Carrie Agenzia ANSA

Addio a Piper Laurie, attrice di "Carrie" e "Twin Peaks" TGCOM

L'attrice americana Piper Laurie,tre volte candidata agli Oscar per "The Hustler" ("Lo Spaccone") al fianco di Paul Newman, poi per il ruolo in "Carrie - Lo sguardo di Satana" e infine come madre di ...A uccidere Suzanne Somers è stato un cancro al seno. Se ne va a quasi 77 anni l'indimenticabile Chrissy Snow della sitcom americana "Tre cuori in affitto" ...