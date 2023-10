Adania Shibli | chi è la scrittrice palestinese

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023) È nata nel 1974 in Palestina,, e il suo nome è arrivato anche in Italia grazie e soprattutto alle sue opere. Vive tra Ramallah, in Cisgiordania, e Londra, la città che ha fatto da sfondo ai suoi studi e alla sua carriera. Dopo essersi laureata in Comunicazione e Giornalismo presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, laha conseguito un dottorato in media e studi culturali nell’Università di East London. La sua carriera, attualmente, si divide tra arti visive e scrittura. Adami, infatti, si occupa di spettacolo e teatro, collaborando anche con ‘al-Hakawati Theater di Gerusalemme e con il Sakakini Cultural Centre di Ramallah. Ha pubblicato, inoltre, racconti e saggi narrativi apparsi in diverse antologie, ha curato libri d’arte e romanzi, e scrive per diverse riviste culturali in lingue ...