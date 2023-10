Adani | «Dimarco | doppio fattore che non ha nessuno! Sappiamo…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023)molto probabilmente partirà dalla panchina nella sfida che attende l’Italia di Spalletti domani (martedì) a Wembley contro l’Inghilterra., intervenuto a Diretta Azzurra su Rai Sport, spiega come mai il Commissario Tecnico azzurro potrebbe decidere di rinunciare all’interista TANTA CORSA – Federicopotrebbe partire dalla panchina nella sfida di qualificazione tra Inghilterra e Italia che andrà in scena domani a Wembley. Secondo Lele, è tutta questione di stanchezza: «Se è dura rinunciare a? Giustissimo, il piede die le sue soluzioni non ce le ha nessuno. Però, dopo la Macedonia del Nord, con l‘Ucraina non ha giocato bene, tanto che da un suo rimpallo è nato il gol ed è stato sostituito dopo 5/6 minuti del secondo tempo. Lo sappiamo, è un ...