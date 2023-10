Accademia ‘Furno’ | dal meeting di Nocera Inferiore arrivano sei medaglie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInizia come meglio non poteva la stagione 2023/2024 per l’Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”. Dopo i lusinghieri successi in campo mondiale nel settore paralimpico,altre soddisfazioni dalle categorie giovanili. Il Club sannita, infatti, ha brillato in occasione della Prima Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi di spada svoltasi nello scorso fine settimana aportando in dote due ori, due argenti e due bronzi attestandosi così ai vertici della scherma giovanile in ambito regionale. Antonio Di Domenico conferma tutto il proprio talento conquistando la medaglia d’oro nella categoria Allievi al termine di un percorso straordinario. Nella medesima categoria medaglia di bronzo per Antonio Del Viscovo e ottimi piazzamenti per Stefano ...