Abusi edilizi | vergogna senza fine ad Ardea

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023)– A seguito di segnalazione da parte di diversi cittadini, consiglieri comunali e del consigliere delegato alla Polizia Municipale di, coordinata dal Ten. Col. Antonello Macchi, è stato verbalizzato un abbandono di rifiuti di calcinacci non bonificati scaricati su un terreno di pertinenza di una casa nei pressi del museo Giacomo Manzù, aldi costiparli probabilmente per costruirci un piazzale e parcheggio per autovetture. Attualmente il terreno non risulta essere stato messo sotto sequestro, e non si sa se la stessa abitazione è posta sotto sequestro per abusoo fin dal primo momento o se è stato tolto o addirittura mai messo in atto. La costruzione regolarmenteva, ma allacciata a tutti i servizi se pur con tanto di ordinanza di ripristino dei luoghi mai effettuato, anzi ...