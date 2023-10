A Luciano Fontana il Premio ‘Testimoni della storia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Cerimonia di consegna il 28 ottobre a Trieste Va al giornalista, direttore del “CorriereSera”, la 12/a edizione delCrédit Agricole, promosso da Link mediafestival su impulso di Crédit Agricole Italia e d’intesa con il festival Pordenonelegge. “L’autorevolezza, l’equilibrio, la correttezza e l’onestà sono i punti cardinali cui si deve affidare chi fa informazione nel delicato momento che stiamo attraversando – sottolineano le motivazioni del conferimento – Quando poi si è alla guida di uno dei più importanti quotidiani italiani queste componenti diventano essenziali per raggiungere la necessaria credibilità. Caratteristiche che non sono mai mancate e che vengono riconosciute ad un giornale come ‘Il Corriere ...