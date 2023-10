A Gerusalemme le basi della cultura occidentale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La deportazione degli ebrei romani da parte dei nazifascisti, il 16 ottobre di ottant'anni fa, rappresenta una delle pagine più orribilinostra storia, e deve restare impressa a lettere scarlatte nella memoria collettiva nel momento in cui purtroppo i germi dell'antisemitismo stanno trovando nuova linfa in tutta Europa. Il ricordo di quel rastrellamento che portò allo sterminio nei campi di concentramento è un dovere morale assoluto per rendere omaggio a chi perse la libertà e la vita. In questo giorno di memoria e di lutto chiunque abbia ancora in sé la forzaragione dovrebbe stringersi intorno alla comunità ebraica, senza se e senza ma. Per questo, mentre dopo l'attacco a Israele da parte di Hamas antisemitismo e negazionismo stanno tornando a infestare le nostre società come un'inestirpabile gramigna, ritengo sia utile fare il ripasso di ...