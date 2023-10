A Gaza manca l’acqua | le persone in coda per rifornirsi A Sud la situazione peggiore | “La grave crisi sanitaria minaccia la vita dei cittadini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il video, girato dal giornalista palestinese Motaz Azaiza, mostra le difficoltà degli abitanti dinel reperire, che a causa dellanza di corrente elettrica (e di carburante, in alternativa), non può essere distribuita dalle stazioni idriche della Striscia. A Sud laè pure: il ministero degli Interni ha fatto sapere che la fornitura d’acqua non è ancora stata ripristinata, diversamente da quanto annunciato ieri da Israele. “I residenti bevono acqua malsana. Unacheladei”, ha detto il portavoce Eyad al-Bozom, come riporta Al Jazeera. Anche l’Onu ha smentito chepotabile sia tornata a scorrere ...