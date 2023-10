A Fiumicino torna “Best Woman” | la gara podistica contro la violenza di genere

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023)– Dopo l’ultima edizione disputata nel 2019 e lo stop per il Covid,dopo 4 anni auna “classica” dell’atletica leggera: la “”, alla 31esima edizione, dedicata all’atleta donna, con la più alta percentuale di presenza femminile in Italia, e che sposa anche la battaglialadi. La manifestazionedi 10 km su strada, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi in collaborazione quest’anno con Aeroporti di Roma si svolgerà domenica 3 dicembre ed è pronta ad accogliere atleti e atlete provenienti da ogni parte d’Italia. La manifestazione partirà da via Bezzi alle 9.30 con arrivo all’interno dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”. Il percorso, che vede attraversare la ...