A Bruxelles uccisi due svedesi da presunto terrorista jihadista

(Di lunedì 16 ottobre 2023)(BELGIO) (ITALPRESS) – Due turistisono statisul Boulevard d'Ypres a. Si tratterebbe di un attacco terroristico da parte di un uomo che ha rivendicato l'omicidio definendosi un. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19:15 nei pressi di Place Sainctelette, Boulevard d'Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Le vittime sono due turisti che indossavano la maglia della squadra di calcio svedese che questa sera affronta il Belgio per le qualificazioni a Euro 2024. E' caccia all'omicida che è stato ripreso in un video dove con abiti fluorescenti, dopo essere sceso da uno scooter, ha aperto il fuoco con un'arma da guerra urlando “Allah akbar” contro due persone che ha poi inseguito all'interno di un edificio. Abdeslam Jilani, l'autore dell'attentato nel centro di ...

Mehdi è chiaramente ancora sotto shock per ciò che ha visto e ha difficoltà a parlarne. Stava tornando dal lavoro intorno alle 19:15 quando ha sentito ...