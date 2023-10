80 anni rastrellamento ghetto di Roma | Carfagna | “Oggi c’è Hamas”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 16 ottobre 1943, ildeldi: 1259 ebrei vennero prelevati nelle loro case, 207 erano bambini. 1022 furono deportati ad Auschwitz, tornarono solo in 16. Una pagina terribile della nostra storia. Si è detto tante volte “mai più”, e invece l’odio antisemita continua a colpire: allora furono i nazisti,. Stessa ferocia, stesso brutale accanimento contro bambini e civili inermi. Ricordare il “sabato nero” di 80fa è sempre un dovere, ma non basta. Dopo i massacri dello scorso 7 ottobre, èpiù che mai necessario andare oltre l’esercizio della memoria e schierarsi, senza ambiguità, contro il terrore e a sostegno chiaro e inequivocabile del diritto di #Israele a esistere, a difendere il suo popolo e i suoi confini. L'articolo ...

