55 anni fa usciva Electric Ladyland di Jimi Hendrix | la perfezione come testamento

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Oggi sappiamo chedi, terzo e ultimo album con la Experience, chiuse definitivamente un cerchio perfetto prima di perdere il suo principale compositore e la sua voce.arrivò alla scrittura del disco con manie di: dopo aver sfornato due album cervellotici – Are You Experienced? (1967) e Axis: Bold As Love (1967) – decise di ergersi a monumento, quasi per buttare giù una montagna (cogliete la citazione) con canzoni più precise, un rock blues un po’ meno buttato lì e obiettivi più definiti.music ...