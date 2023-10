5 cose che abbiamo imparato dalla Disney

Leggi su screenworld

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il 16 ottobre 1923 nascevano a Burbank, in California, i WaltAnimation Studios. Per quanto oggi possa risultare quasi straniante immaginare un mondo senza i film della, c’è stato un tempo in cui essa non era altro che una scommessa natafantasia di un animatore, Walt, ecompleta fiducia di suo fratello, un produttore e uomo d’affari, Roy. Cento anni dopo la posa di quella “prima pietra”, i WaltAnimation Studios sono cresciuti a dismisura, diventando un gigante della settima arte. E se è vero che il cinema è comunemente recepito come la fabbrica dei sogni, non ce ne sono stati di tanto belli e magici come quelli che sono nativisione dei due fratelli. Cento anni di fiabe, di ...