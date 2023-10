16enne si lancia dalla finestra di scuola | bidello salva la giovane prendendola al volo | il racconto commuove

Leggi su free

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un collaboratore scolastico e altre persone hanno attutito la caduta di unadal secondo piano di una: la ragazza è ricoverata in ospedale. Ildel protagonista. Poteva essere una tragedia quella accaduta durante la mattinata di lunedì 16 ottobre 2023 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Una ragazza di 16 anni è infatti precipitata dal secondo piano di un istituto scolastico. Per fortuna, però, ilè stato attutito da unche si trovava, insieme ad altre persone, proprio sul marciapiede. Franco Rotunno e la novità sultaggio dellache si erata dal secondo piano della: le sue parole commuovono (Immagine Rete)Tutto è accaduto intorno alle ore 9.30 del mattino che la ...