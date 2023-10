16 ottobre 1953 | nasce Paulo Roberto Falcao VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 16: la nascita diIl 16del. Il centrocampista brasiliano, che ha vestito la maglia della Roma, è stato uno degli idoli della tifoseria giallorossa in quel periodo. Dal 1980 al 1985 è rimasto nella capitale vincendo due Coppe Italia ma soprattutto il secondo Scudetto. Dotato di grande tecnica ma soprattutto formidabile per la sua visione e costruzione del gioco. Prima di approdare in Italia, veste la maglia dell’Internacional di Porto Alegre per sette stagioni in cui vince tre campionati. Dopo l’esperienza in Serie A, torna in Brasile dove vestirà la maglia del San Paolo per un anno. Compie settant’anni, uno dei giocatori più ...