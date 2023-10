15 Ottobre 2023 – Abu Mazen si dissocia da Hamas Colombia minaccia di rompere le relazioni con Israele

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Le politiche e le azioni dinon rappresentano il popolo palestinese“. Ad affermarlo il presidente dell’Autorità palestinese Abudurante un colloquio con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il presidente della, Gustavo Petro, ha ribadito la contrarietà del Paese a ogni forma di “genocidio” dicendosi pronto – se serve – a interlecon. Un uomo di 71 anni in Illinois ha ucciso un bambino di 6 anni e ha ferito gravemente la madre del bambino, 32 anni, accoltellandoli perchè mussulmani. I numeri dell’exit poll (248 deputati su 460 seggi del Sejm, la Camera bassa del Parlamento polacco) non danno ai potenziali alleati dell’opposizione guidata da Donald Tusk la maggioranza di tre quinti necessaria per poter annullare i veti che potrebbe ...