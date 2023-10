15 migliori serie Apple TV+ da vedere

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ormai sono tante le piattaforme streaming disponibili, dove poter stuzzicare la propria fantasia consultando i ricchi cataloghi di titoli tra film etv, da soli o in compagnia. Tra le più longeve e quelle neonate ce n’è una che a conti fatti, in rapporto di qualità dei prodotti e prezzo di abbonamento, risulta probabilmente la migliore:Tv+. Per questo vi proponiamo di seguito una lista di assolutamente, sperando di intensificare l’esperienza per chi è già iscritto alla piattaforma e aprire una nuova strada a nuovi adepti. 1. Roar (2022) Partiamo con unaantologica divisa in 8 puntate e uscita nella primavera del 2022. Nel cast spiccano nomi altisonanti, da Nicole Kidman a Cynthia Erivo passando per Betty Gilpin, tutti al centro di queste commedie a striature dark basate sui racconti firmati da ...