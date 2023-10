11 migliori film claustrofobici da vedere

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Che si tratti dell’angosciante sensazione di essere sepolti vivi, dell’ansia di ritrovarsi reclusi in uno spazio ristretto e pericoloso o della tensione di essere confinati all’interno di un sottomarino nelle profondità marine, ihanno la capacità unica di suscitare nel pubblico una risposta viscerale e, spesso, di profondo disagio. Attingendo alla paura primordiale di rimanere intrappolati, questo genere di titoli esplora gli effetti psicologici e fisici che la reclusione ha sui protagonisti delle storie narrate, lasciando lo spettatore letteralmente senza fiato. In questo articolo vedremo come i limiti dell’essere umano possano essere superati anche negli spazi più angusti, attraverso un viaggio che ci porterà alla scoperta di quelli che sono idi ...