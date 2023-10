Zelensky | ' se perdiamo il coraggio perdiamo l' Ucraina'

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Ilucraino deve portare la pace in. E lo farà. La resilienza del nostro popolo deve garantire l'integrità del nostro Stato. E lo farà. La nostra unità deve permetterci di arrivare ...

Il Presidente ucraino Zelensky invita il popolo ucraino a non perdere la speranza: con coraggio, resilienza e unità, l'Ucraina riuscirà a cacciare l'occupante dalla sua terra."Il coraggio ucraino deve portare la pace in Ucraina. E lo farà. La resilienza del nostro popolo deve garantire l'integrità del nostro Stato. E lo farà. La nostra unità deve permetterci di arrivare fi ...