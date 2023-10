WWE | Logan Paul | sconfigge Dillon Danis e sfida Rey Mysterio per il suo US Championship!

(Di domenica 15 ottobre 2023)è sicuramente uno degli atleti più carismatici e versatili della nostra generazione. Il wrestler e “YouTuber” si era allontanato dalle scene della WWE per affrontarein un incontro di boxe che ha vinto clamorosamente per squalifica prima che il tutto sfociasse in rissa. SECURITY ALERT. #XSeries10 #KSIFury #Buy the PPV now at pic.twitter.com/VYmYy9QNAO— DAZN Boxing Buy #KSIFury & #on DAZN (@DAZNBoxing) October 14, 2023 Al termine del match, il vincitore del match ha approfittato dei microfoni e delle telecamere per annunciare il suo ritorno alla federazione di Stamford lanciando unaall’attuale campione degli Stati Uniti, Reychiedendo un match ...

Ronaldo a Crown Jewel Lalo vuole Cristiano Ronaldo (Ansa - Calciomercato.it)Lavuole ... come ad esempioPaul, Cain Velazquez e Tyson Fury. Staremo a vedere se quella che al momento è e ...

Logan Paul chiama a gran voce Rey Mysterio dopo il suo ultimo ... World Wrestling

Logan Paul: “La WWE è stata collaborativa, posso boxare nonostante io sia una loro Superstar” Zona Wrestling

Logan Paul returned to the boxing ring Saturday and was victorious in the sport he calls his “hobby,” but his mind turned back right back to the WWE.La scorsa notte Logan Paul ha affrontato Dillon Danis in un incontro di Boxe. Il famoso youtuber ha vinto per squalifica. Un match definito pessimo che si è concluso con una mega rissa, che ha visto l ...