WWE | LA Knight fa impazzire i fan ad un live event | BFT su Roman Reigns!

...i panni di special guest referee nel match tra The Miz e LA. Il 16 volte campione del mondo ha lottato anche a Fastlane, PLE andato in scena sabato 7 ottobre. Ma la sua attuale run in...

WWE: È arrivato il momento di LA Knight! Sfida lanciata al rientrante Roman Reigns Zona Wrestling

WWE: LA Knight ha rotto il silenzio dopo il confronto con Roman Reigns Spazio Wrestling

Adam Cole was recently having the run of his life as he was involved in a captivating storyline with the AEW World Champion, MJF. The two formed Better Than You Bay Bay after being forced to team up.Fightful Select has learned the following match order, producers and referees set for tonight's WWE Fastlane, SUBJECT TO CHANGE. Share your thoughts on the show below. - Judgment Day vs. Jey Uso & ...