WWE | Karrion Kross aperto ad un ritorno a NXT

(Di domenica 15 ottobre 2023)è tornato in WWE nell’agosto del 2022, meno di un anno dopo che lui e sua moglie Scarlett erano stati licenziati dalla compagnia. Nonostante sia tornato nella compagnia da ben più di un anno, da allora è apparso in TV soltanto 19 volte e la sua faida più importante è stata quella contro Drew McIntyre. La faida si è conclusa quando McIntyre ha sconfittoin uno Steel Cage match a Crown Jewel nel novembre 2022. Parlando con Chris Van Vliet su “Insight”,ha parlato delle sue esperienze durante la pandemia COVID-19, facendo notare come il pubblico di NXT in quel periodo lo abbiano aiutato enormemente: “Non voglio dire di essere stato disonesto, ma non sono stato del tutto onesto quando ho parlato di quanto sia stato difficile per me stare in isolamento. Durante ...

Karrion Kross never got the chance to stand across the ring from Dave Bautista. WWE Superstar Karrion Kross was a recent guest on INSIGHT with Chris Van Vliet. When asked about the video that recently ...Il wrestler si apre ai fans raccontando di quello che ha passato nel suo periodo a NXT, aprendo ad un ritorno nel brand ...