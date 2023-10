WTA Zhengzhou 2023 | Qinwen Zheng trionfa in patria | è rimonta vincente su Barbora Krejcikova

(Di domenica 15 ottobre 2023)fa suo il torneo WTA 500 di, il più importante finora conquistato nella sua giovane carriera. La cinese, nata a circa 500 km di distanza (a Shiyan), conquista il secondo trionfo in carriera battendo in finale la cecain, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4. Un successo, questo, arrivato dopo un torneo nel quale non aveva ancora perso nessun set. Quell’unico che rimane alla casella “persi”se lo prende di forza, perché dopo lo 0-2 iniziale da parte dil’ex vincitrice del Roland Garros infila una serie di sei giochi consecutivi, dei quali è paradossalmente più duro degli altri il quinto, giocato al servizio. Per il resto sempre una chiave su qualsiasi cosa la sua avversaria ...

La cinese piega in rimonta la giocatrice della Repubblica Ceca. ROMA - Quinwen Zheng profeta in Patria. La tennista cinese, numero 24 del mondo, ha vinto oggi lo "Open", torneo500 con montepremi complessivo pari a 780.637 dollari andato in scena sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center della capitale della provincia di Henan. In ...

WTA Zhengzhou: Zheng brilla ancora davanti al pubblico di casa, nulla da fare per Paolini Ubitennis

Tennis: Torneo Zhengzhou. Titolo a Zheng, Krejcikova ko in finale sport.tiscali.it

La cinese piega in rimonta la giocatrice della Repubblica Ceca.ROMA (ITALPRESS) - Quinwen Zheng profeta in Patria. La tennista cinese, numero 24 ...Si interrompe in semifinale l'avventura di Jasmine Paolini al Zhengzhou Open, torneo WTA 500 che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center della capitale della provincia ...