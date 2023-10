Wta Nanchang 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ildi16con glie l’didel torneo Wta di. Esordio per due delle teste di serie del torneo. Sara Sorribs-Tormo sfida Jiang, mentre la beniamin di casa Lin Zhu dovrà vedersela contro la giovane russa Shnaider. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 08:00 – Zvonareva vs Hartono a seguire – Jiang vs (8) Sorribes Tormo a seguire – Feng/Zheng vs Mihalikova/Xu a seguire – Shnaider vs (5) Zu COURT 1 Ore 08:00 – Avanesyan vs Anshba a seguire – Wei vs Birrell COURT 2 ore 08:00 – Osorio vs Ma SportFace.