Wta Monastir 2023 | Rosatello rimonta Monnet e accede al tabellone principale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Importante successo per Camilla, che supera inla francese Carolemediante il punteggio di 4-6 6-4 6-1 nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo Wta die stacca il pass per il. La tennista italiana non parte con il piede giusto poiché, dopo aver incassato un break, perde il primo set con lo score di 4-6 e complica il proprio cammino. L’azzurra, però, non si dà per vinta e dà vita ad una bella, conquistando il secondo parziale con un 6-4. Nel terzo e decisivo setsfrutta il momento positivo e domina la sua avversaria, non lasciandole alcuno spazio per a controffensiva. L’italiana supera4-6 6-4 6-1 eal ...

... ma, invece, dopo la sconfitta in semifinale a Zhengzhou contro Zheng , si dirigerà in Tunisia per ildi. Tenteranno, quindi, di sfondare in questo torneo " oltre alle due tds rumene ...

WTA Monastir: si parte senza Jabeur e Venus. Tra le favorite Trevisan, Bronzetti e Paolini Ubitennis

WTA 250 Monastir: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini guida il seeding. Presenti altre 4 azzurre LiveTennis.it

Non sarà presente Jasmine Paolini per difendere i punti della finale persa lo scorso anno contro Anna Blinkova ...Italia, le combinazioni per la qualificazione per la squadra di Spalletti alla fase finale degli Europei del 2024 in Germania ...