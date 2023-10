Wta Hong Kong 2023 | il titolo è di Leylah Fernandez | Siniakova battuta e rimontata in finale

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023)è la nuova regina del Wta di. Sul cemento asiatico la ventunenne canadese sconfigge in rimonta la ceca Katerinacon lo score di 3-6 6-4 6-4 e centra il terzodella sua giovane carriera. Due ore e trentanove minuti di grande battaglia, anche di nervi, che hanno premiato la finalista degli Us Open 2021. LA CRONACA L’inizio di partita è favorevole alla ceca che brekka già nel terzo game e scappa via sul 3-1 con anche due palle del doppio break.non riesce ad entrare in partita, troppi gli errori gratuiti dovuti probabilmente anche alla tensione dellae nel nono gioco la canadese perde nuovamente il servizio e di fatto cede la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3. La partita cambia ad ...