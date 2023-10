Worldschooling | benefici e svantaggi del fare scuola viaggiando per il mondo

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sui social è diventato uno scherzo diffuso prendere in giro i cosiddetti laureati “all’università della strada”. Eppure, dicono i sostenitori del, la strada e ilhanno molto da insegnarci. Anzi, questo modello di apprendimento si basa proprio sulle esperienze in giro per il, attraverso i viaggi e la scoperta di quello che ci circonda, cercando di confrontarci con quante più possibile persone, culture e visioni diverse. Ma come funziona davvero? Cosa si intende per? Il termine(“nel”) indica un tipo di istruzione che potremmo riassumere nell’espressione “imparare” e che si basa sull’apprendimento attraverso l’incontro con esperienze, luoghi e persone ...