Workation | quando il lavoro è anche una vacanza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Città europee dalle mille attrattive e i costi abbordabili, luoghi remoti però con una connessione affidabile. La grande tentazione per l’autunno è un nomadismo digitale provvisorio: si svolge il proprio dovere (work) in viaggio (vacation), regalandosi tempo libero di qualità. Senza prendere un solo giorno di ferie. Se lo smart working significaintelligente, tanto vale fare un salto di qualità e renderlo geniale. Come? Andandolo a svolgere da un’altra parte, in un contesto decisamente più stimolante della propria abitazione, lontano dalla solita routine. Provando a spostarsi in una città straniera o in una regione italiana mai visitata prima; rifugiandosi in campagna, tra le montagne, nei paraggi di qualche spiaggia fuori stagione. Èche sa di. È una «», fusione di «work» e di ...